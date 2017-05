Das Marampa Projekt: Als es im kolonialen Clubhouse Schnitzel gab...

Buchpräsentation und Gespräch

Marampa ist ein Bergbaugebiet in Sierra Leone, Westafrika. Anfang der 1980er Jahre baute eine Tochtergesellschaft der VOEST-Alpine dort Erz ab. Einige Dutzend österreichische Mitarbeiter_innen und deren Familien lebten deshalb zwischen 1981 und 1985 in Marampa. Für die meisten von ihnen bedeutete die Erfahrung „Afrika“ einen großen biographischen Einschnitt, in Sierra Leone indes setzte das österreichische Projekt eine lange post-/koloniale Geschichte fort.Juma Hauser selbst war während der 1980er Jahre mit ihrer Familie vor Ort in Sierra Leone. Die Recherchen zum Buch führten die Autorin 2014 wieder zurück zu den Schauplätzen im heutigen Marampa. Über mehrere Jahre hat sie an unterschiedlichen Orten Spuren dieser Geschichte gesammelt. In essayistischen Textpassagen und Bildstrecken führt Juma Hauser Zitate, Anekdoten, Souvenirs und Archivmaterial zusammen. Anhand der vielfältigen Quellen entwirft sie eine etwas andere Industriegeschichte über individuelle Erfahrungen in einem größeren historischen Kontext.Mehr Information unter: http://www.centrum3.at/veranstaltungscentrum/veran...