Einladung zur Pressekonferenz: Erstmals bundesweit: Die Woche der Medienkompetenz. Bundesverband Medienbildung gegründet.

Erstmals bundesweit: Die Woche der Medienkompetenz. Bundesverband Medienbildung gegründet.

Bei der Vermittlung von Medienbildung und Medienkompetenz liegt Österreich derzeit europaweit im Mittelfeld (Quelle: Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, Straßburg 2016). Hier setzt der neu gegründete „Bundesverband Medienbildung“ an und will gemeinsam mit allen Interessensträgern der Medienbildung – PädagogInnen, WissenschafterInnen, MedienvertreterInnen – Vernetzungs- und Förderungsarbeit leisten.

Eine erste Maßnahme ist die „Woche der Medienkompetenz" von 15. bis 23. Oktober 2017, die mediamanual.at im Auftrag des BMB erstmals durchführt. Nach dem Vorbild der kanadischen „media literacy week" wird in dieser Aktionswoche die Bandbreite bestehender medienpädagogischer Aktivitäten in Österreich gezeigt. Die „Woche der Medienkompetenz" soll jährlich stattfinden und Schulen, medienpädagogische Einrichtungen und Medien in Kooperationen zusammen führen.Bei dem Pressegespräch werden die konkreten Ziele und Vorhaben des Verbandes sowie das Programm der „Woche der Medienkompetenz 2017" präsentiert.