Mannsbarth GmbH in 1090 Wien Alsergrund: Der 1a-Installateur im Bereich Gas, Wasser und Heizung

Vom Lehrling zum eigenen Betrieb: Mit viel Fleiß, Engagement und Zielstrebigkeit hat Thomas Mannsbarth seinen Traum verwirklicht. Es war ein langer Weg bis dahin, aber der Erfolg gibt ihm Recht.

1981 war das Jahr, in dem Thomas Mannsbarth seine Lehrabschlussprüfung als Gas-Wasser-Installateur absolvierte und noch weit von seinem eigenen Geschäft entfernt war. Um so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln, blieb er noch weitere sieben Jahre in seinem Lehrbetrieb. Eifer und Gelehrigkeit waren genau jene Eigenschaften, mit denen Mannsbarth bei seinem Chef punkten konnte.Als dieser eine neue Geschäftsstelle eröffnete, betraute er seinen ehemaligen Lehrling als Geschäftsführer, damit er seine Kenntnisse erweitern und verfeinern konnte. Wissen, das ihm bei seiner Konzessionsprüfung 1993 schließlich zugute kam.

Der Weg ist das Ziel zum eigenen Meisterbetrieb

Das Leistungspektrum von Mannsbarth GmbH umfasst Einbau und Kontrolle von:



Heizungsinstallation



Gasinstallationen



Sanitärinstallationen



Alternative Energien



Solarenergie



Wärmepumpen



Thomas Mannsbarth witterte seine Chance und mietete sich in die Geschäftsräumlichkeiten seiner Schwiegereltern ein, um den Traum seines eigenen Betriebs zu realisieren. Seine Genauigkeit bei der Ausführung von Arbeiten, Flexibilität und Know-how stieß bei den Kunden auf Begeisterung und der Kundenstamm wuchs mit der Zeit so stark an, sodass er Mitarbeiter einstellen musste.Im Laufe der Jahre wurde der Standort aufgrund des florierenden Geschäfts noch zweimal gewechselt werden. Heute befindet sich sein Installateursbetrieb in der Liechtensteinstraße 112. Thomas Mannsbarth ist stolz auf sein Team, das die Anforderungen, die er auch sich selbst stellt, erfüllt. Qualität, Flexibilität und Kundenfreundlichkeit sind Leitsatz, Norm und Maßstab für jeden Mitarbeiter im Unternehmen. Denn Vertrauen in Kompetenz und Qualität sind die Grundsteine für ein langfristig erfolgreiches Unternehmen, das viele zufriedenen Kunden zählen kann.Mannsbarth GmbHLiechtensteinstraße 1121090 WienTel.: 01/3154660Mail: office@mannsbarth.at Homepage: www.mannsbarth.at