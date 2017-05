Mina & Lola in 1090 Wien Alsergrund: Erstklassige Mode für Babys und Kinder

09.05.2017, 08:43 Uhr

Wo einst Pelze und "Schönheit" verkauft wurden, befindet sich heute ein Modegeschäft, in dem Kunden exklusive Baby- und Kindersachen erwerben können.

Im August 2015 eröffnete Ulrike Pugganig im Herzen von Wien ihr Geschäft "Mina & Lola". Bei der Aufstellung ihres bunten Sortiments verlässt sie sich voll und ganz auf ihr Gefühl für schöne Dinge. So finden sich im Modegeschäft für Kindersachen auch Artikel wie Bettwäsche, Teppiche und Einrichtungsaccessoires.Design und Qualität schließen sich bei "Mina & Lola" nicht aus, sondern gehen Hand in Hand. Deshalb achtet Ulrike Pugganig darauf, dass alle Waren die hohen Qualitäts- und Herstellungskriterien auch erfüllen. Die Kunden sollen nicht nur das Gefühl haben, hochwertige Waren zu erwerben – sie sollen auch so lange wie möglich eine Freude damit haben.

Einzigartigkeit und Originalität liegt im Detail

Wer Stangenware sucht, der wird im Concept Store nicht fündig werden. Stattdessen finden sich außergewöhnliche und auch ausgefallene Marken wieder, die ein echter Hingucker sind und sich vom Standardrepertoire abheben. Alle zum Verkauf stehenden Kleidungsstücke und Waren sind liebevoll ausgesucht und zusammengestellt. Das merkt man schon, wenn man einen Blick in das Schaufenster wirft. Und wer sich von der Inspiration verleiten lässt, der wird mit viel Freude und Know-how von Inhaberin Ulrike Pugganig beraten werden.Mina & Lola ShopPorzellangasse 14-161090 WienTel.: 0676/7939878Mail: office@mina-lola.com Homepage: www.mina-lola.com