Neueröffnung Autowerkstatt Erste in 1120 Wien Meidling

02.05.2017, 09:08 Uhr

Verlässlichkeit für viele Jahre – das ist, was sich jeder Autobesitzer von seinem Gefährt erwartet. Damit das aber auch gegeben ist, sollte man sein Auto regelmäßig zur Werktstatt bringen, damit es auf Herz und Nieren überprüft werden kann.

Das eigene Auto zur Werkstatt bringen ist Vertrauenssache. Schließlich will man sein mobiles Gefährt in den besten Händen wissen, wenn es darum geht, dass ein jährliches Service gemacht werden soll oder eine Reparatur ansteht. Der Kunde erwartet sich ein erfahrenes und verlässliches Team, das Probleme auf Anhieb erkennt und die Arbeit schnell und unkompliziert erledigt.Einen solchen Partner findet der Autobesitzer mit der Erste Autowerkstatt Wien, die ihre Neueröffnung in Meidling feiert. Leidenschaft für Autos und Technik zeichnet das sympathische und junge Team der Werkstatt aus.Arbeiten am Auto werden so rasch wie möglich erledigt, damit keine lange Wartezeiten für den Kunden entstehen.

Wer sich zu einem Service bei der Erste Autowerkstatt Wien entschließen sollte, der darf die besonderen Aktionen im Rahmen der Neueröffnung in Anspruch nehmen. Denn bei einem Service ist eine kleine Reinigung des Auto gratis inkludiert. Auch den Reifenwechsel gibt es jetzt um günstige 20 Euro und zusätzlich erhält jeder Autobesitzer einen Sommercheck mit Fehlercodeanalyse. Aber auch abseits der Neueröffnungsaktion garantiert die Werktstatt ihren Kunden preisfaire und rasche Reparaturen aller Automarken.Erste Autowerkstatt WienBreitenfurterstraße 311120 WienTel.: 01/810268712