Rosenwalzer Floristik in 1090 Wien Alsergrund: Kreative und individuelle Arrangements für jeden Anlass

Den Ausdruck "Lasst Blumen sprechen", kennt so gut wie jeder von uns. Egal zu welchem Anlass, Blumen bringen unsere innersten Gefühle auf sanfte Art und Weise zum Ausdruck.

Ursprünglich stammt Inhaberin und Floristin Ursula Lettner aus Berlin. Namhafte Unternehmen wie das Revue Theater "Friedrichsstadt-Palast", BMW oder Interconti Berlin, um nur einige zu nennen, zählten zu ihrem permanenten Kundenstamm. Vor acht Jahren entschied sie sich jedoch ihren Wohnsitz nach Wien zu verlagern. Kein unbedeutender Schritt, denn immerhin änderte sich schlagartig das private und berufliche Umfeld.

Blumen sind immer im Trend

Aber auch für alle anderen Anlässe bereitet sie elegante Blumenarrangements wie:



Trauerfloristik



Hochzeiten



Sträuße



Saisonales



Raum- und Terrassenbegrünung



Eventdekorationen



Pflanzenpflege



Bevor sie den endgültigen Schritt in die Selbstständigkeit wagte, arbeitete Ursula Lettner für das Grand Hotel Wien und The Ring. Von einzelnen Blumen über Gestecke bis hin zu großen Blumenarrangements hat sie in der Fuchsthallergasse 3 für jeden Anlass die passende Floristik.Der Muttertag am 14. Mai naht mit großen Schritten. Auch dafür ist am Alsergrund bestens vorgesorgt. „Wir verwenden stets frische Blumen und überzeugen durch kreative und individuelle Arrangements. Unsere Gestecke können wir auch ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten und wir gehen dabei flexibel auf Ihre Wünsche und Erwartungen ein“, so Ursula Lettner. Ihr Tipp für den heurigen Muttertag: handgesteckte Frischblumenherzen und -kränze.Als besonderes Service bietet Rosenwalzer Floristik für Firmen, Kanzleien und Privatkunden ein Blumenabo an. Das Abo kann ganz bequem und unkompliziert telefonsich bestellt werden. Die Lieferung der frischen Gestecke oder Sträuße erfolgt in dem mit dem Kunden vereinbarten Zeitabständen regelmäßig und kostenfrei.Rosenwalzer FloristikFuchsthallergasse 31090 WienTel.: 0699/11704766Mail: info@rosenwalzer.at

Homepage: www.rosenwalzer.at