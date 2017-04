Spezialisten im Alsergrund: Der spritzige Einkaufsverein der anderen Art in 1090 Wien Alsergrund

26.04.2017, 14:55 Uhr

Wer kennt sie nicht: die kleinen, feinen Geschäfte entlang der Straße, in denen der Kunde noch König ist? Als echte Spezialisten ihres Handwerks bieten sie nicht nur ihr Service, sondern auch ihr exklusives Fachwissen an.

Sieben alte "Grätzl" beheimatet das 3km² große Areal im Alsergrund, welches sich vom Gürtel bis zum Donaukanal erstreckt. Innerhalb dieses Gebiets befinden sich zahlreiche Geschäfte, die tagtäglich das Leben der Menschen erleichtert.Oftmals sind sie leicht zu Fuß erreichbar oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nur einen Katzensprung von zuhause entfernt. In Zeiten der großen Shoppingcenter, punkten sie mit ihrem unverkennbaren Charme und Kundennähe.

Mitten im Leben

Als Spezialisten bekommen Kunden dort, was sie sonst selten finden: eine individuelle Beratung ohne Zeitstress. Qualität statt Quantität ist die Devise mit der gerade diese kleinen Geschäfte punkten und ihre Kunden zufrieden stellen. Die Beziehung zum Kunden wird gepflegt, die Fragen und Bedürfnisse werden ernst genommen. Mit der Zeit kennt man sich beim Namen und baut Vertrauen zueinander auf.Vom Greißler mit exquisiten Schmankerln bis hin zur Boutique, finden die Kunden alles in ihrer unmittelbaren Nähe was sie zum Leben brauchen. Und ab und zu überraschen Sie diese mit kleinen Events direkt in ihrem Geschäft, die ein unvergleichliches Einkauferlebnis garantieren.