SRS Hair Specialist in 1060 Wien Mariahilf: "Es ist ein Mittel gegen Haarausfall gewachsen"

05.05.2017, 10:20 Uhr

Haarausfall muss nicht sein, wie Stefan Kamp, Geschäftsführer von SRS Hair Specialist sagt. Wie man das haarige Problem dauerhaft in den Griff bekommt und was dagegen getan werden kann, erzählt er im Interview.

Erst mal ein Nein. Unsere einzigartige mikroskopische Haaranalyse kommt ohne operative Eingriffe aus, da wir mit modernster Technik in einem doppelten Analyseverfahren die mögliche Ursache Ihres Haarausfalls ermitteln. Wir nehmen von Ihnen zwei aktive Haare, die von unserem Spezialisten unter der ersten mikroskopischen Anwendung näher betrachtet werden.

Mit dieser Methode kann man potenzielle Deformationen an der Haarwurzel erkennen, deren Unterschiede den Nachweis dafür bringen können, ob die Probleme zum Beispiel durch Umwelteinflüsse, zu viel Chemie in den Pflegeprodukten, erbliche Vorbelastung oder falsche Haarpflege verursacht wurden. Mithilfe der zweiten mikroskopischen Untersuchung, bei der dann ein kleiner Bereich Ihrer Kopfhaut untersucht wird, wird die Dichte Ihres Haarwuchses, der Allgemeinzustand Ihrer Haare und Kopfhaut und das Ausmaß Ihres Problems ermittelt. Erst dann entscheidet es sich, ob unser Healthy Hair Tonic eingesetzt werden kann.Die Unterschiede ergeben sich aus der Anwendungsdauer und vor allem, wie lange ein Problem bereits besteht. Ein akuter Haarausfall, der gleich in Angriff genommen wird, benötigt in der Regel weniger Zeit als ein Problem, das sich bereits über Jahre hinzieht. Unsere Erfahrung und die Studie von Prof. Dr. Löscher in Deutschland (Die Studie siehe Bild Ergebnis, bestätigt den Erfolg von ca. 80% der Teilnehmer), hat gezeigt, das wir von einer durchschnittlichen Dauer der Kur mit dem Healthy Hair Tonic von 6 – 36 Monate ausgehen müssen, je nach Fall.Die Anwendungsdauer hängt vom Typus, der zurückliegenden Zeit des Haarausfalls und dem Alter der Person ab. Wenn z.B. ein diffuser Haarausfall bereits seit 10 Jahren oder länger besteht, benötigen wir mehr Zeit als wenn es erst ein paar Wochen oder Monate zurückliegt.Die ersten Veränderungen werden im allgemeinen nach ca. 3 – 4 Monaten sichtbar. Hat sich das gewünschte Ergebnis eingestellt, können Sie die Dosierungshöhe und Anwendungsdauer des Healthy Hair Tonic jedoch langsam auf ein Niveau reduzieren, auf dem Sie den Status Quo aufrecht erhalten.Ja, die Haar- und Kopfhautanalyse mit der Beratung kostet 50,00 € und man muss sich rund 45 Min. Zeit nehmen, da das Ganze sehr ausführlich ist. Über unsere Online Terminvergabe kann man zum einen gleich den passenden Termin verbindlich reservieren und dabei auch noch Kosten sparen.SRS Hair SpecialistStumpergasse 231060 WienTel.: 01/5952272Mail: info@srs-wien.at Homepage: www.srshairspecialist.at