Starker Service für Unternehmen

27.09.2017, 00:10 Uhr

Unternehmerische Höchstleistungen mit dem Rückenwind der Wirtschaftskammer: Umfassendes Service, wirksame Interessenvertretung, starke Plattform

Rund 127.000 Unternehmen mit mehr als 1,1 Millionen Beschäftigte erbringen in Wien täglich Spitzenleistungen. Mit der WKO haben sie einen verlässlichen Partner und eine starke gesetzliche Interessenvertretung, die neben umfassenden Serviceleistungen dafür sorgt, dass neue Lasten verhindert und bestehende Erfolgshürden abgebaut werden.Wie Betriebe im Alltag durch die WKO profitieren und welchen Nutzen sie daraus ziehen zeigen zwei Beispiele aus Wien: „Graf Motoren“-Inhaber Wolfgang Graf und Peter Buocz, Geschäftsführer der „Schick Hotels“.

, Geschäftsführer des Elektromotorenanbieters Graf Motoren , berichtet über seine positiven Erfahrungen mit der WKO im Lehrlingsbereich: „Die Hilfe der Wirtschaftskammer war für uns bei der Suche nach geeigneten Lehrlingen unverzichtbar. Über die Lehrlings-Kampagne wurde den interessierten Jugendlichen neben der Vorstellung der Berufe auch die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit den Betrieben angeboten. Besonders interessant war für uns das „Lehrlingscasting“: Es bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, den für sie richtigen Ausbildungsplatz zu finden und Betriebe können geeignete Bewerber genauer kennenlernen.“Auch, Geschäftsführer der traditionsreichen „ Schick Hotels “, weiß die Unterstützung der WKO zu schätzen: „Gerade als gewerberechtlicher Geschäftsführer ist für mich die Wirtschaftskammer ungemein wichtig. Sowohl im rechtlichen Bereich – hier vor allem im Arbeitsrecht – als auch in der Unterstützung bei gewerberechtlichen Einreichungen ist die WKO mein erster und einer der hilfreichsten Ansprechpartner.“Sie wollen wissen, was die WKO für Sie leistet? Dann finden Sie es jetzt online heraus auf quickcheck.wko.at . Wir freuen uns auch über Ihr Feedback an