Wiener Werbeagentur mit der Samsung Galaxy S8 Unbox Tour österreichweit im Einsatz

18.04.2017, 16:02 Uhr

Rechtzeitig vor dem offiziellen Verkaufsstart präsentiert Samsung seine neuen Premium-Smartphones Galaxy S8 und Galaxy S8+ in einer österreichweiten Roadshow. Die Wiener Werbeagentur Stargate Group zeichnet sowohl für Kreation, Konzeption sowie Umsetzung der Tour verantwortlich und punktet dabei vor allem mit einem mobilen sowie multifunktionellen Standdesign in hochwertiger High-End-Produktion. Der Auftakt der Roadshow erfolgte heute in Salzburg.

Samsung sorgt für beeindruckende Smartphones, Stargate Group für den perfekten Auftritt. An rund 20 Einsatztagen werden seit heute österreichweit die neuen Smartphones sowohl Endkonsumenten als auch Business-Partnern präsentiert.Genauso außergewöhnlich wie die neueste Generation der beliebten Galaxy-S-Reihe gestaltet sich der Außenauftritt: Das Designkonzept des eigens für die Roadshow entwickelten Werbestandes wurde auf das Produkt perfekt abgestimmt und angepasst. Dieser beeindruckt unter anderem durch Aufmerksamkeit erregende Display-Säulen mit State-of-the-Art LED-Infinity-Display-Technik.„Das revolutionäre Design des Galaxy S8 und Galaxy S8+ ist vom einzigartigen Infinity Display geprägt. Entsprechend wichtig ist es uns, diese Wertigkeit und die neuen Möglichkeiten des quasi grenzenlosen Screens im Rahmen der Tour erlebbar zu machen. Dies ist der Stargate Group mit dem High-End-Standdesign gelungen“, so Gregor Almassy, Senior Director of Corporate Marketing & Customer Service bei der Samsung Electronics Austria GmbH.Neben seiner beeindruckenden Optik, ist der Stand vor allem auch multifunktional einsetzbar und kann flexibel in Größe und Form an die jeweiligen Locations angepasst werden. Damit ist er bestens für die unterschiedlichsten Standorte in den Bundesländern geeignet. „Die Einsatzmöglichkeiten des modularen Standdesigns reichen damit von einem Kopfstand, über einen Eckstand, bis zu einem Inselstand – ohne Einbußen in Optik oder Qualität. Hochwertige Materialen unterstützen dabei die stylische und hochwertige High-End-Standfertigung!“, so Stargate Group-Geschäftsführer Harald Knoll.Durch die Entwicklung von solch maßgeschneiderten Lösungen unterstreicht die Agentur ihre Kompetenz im Full-Service-Bereich. „Marken müssen mit ihrer Zielgruppe interagieren und sie auf informativer, wie auch emotionaler Ebene erreichen. Wir versuchen Werbebotschaften zielgerecht zu kommunizieren. Durch diesen außergewöhnlichen Messestand schaffen wir es, Konsumenten auf der Informationsebene zu überzeugen und auf der Emotionsebene einen positiven und bleibenden Brückenschlag zwischen Marke und Zielgruppe zu schaffen.“Alle Informationen dazu gibt es unter: www.stargategroup.com bzw. unter http://unboxtour.samsung.at