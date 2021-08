Konzerte locken in die Remise in Amstetten.

STADT AMSTETTEN. Am Freitag, 13. August, ist Alexander Eder mit Band in der Remise in Amstetten zu Gast. Mit seiner außergewöhnlichen Performance gehörte er zu den Shooting-Stars der achten Staffel von „The Voice of Germany“.

Am Sonntag, 15. August, sind The Buffalo Bells zu hören. Mit ihrer Rock'n'Country-Show haben sich die Amstettner weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus einen Namen gemacht. Die "Drehscheibe" in der Remise ist immer bei Schönwetter von Donnerstag bis Samstag von 17 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 17 bis 22 Uhr geöffnet.