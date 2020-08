AMSTETTEN. Verwunderte Blicke von vorbeifahrenden Autofahrern und Passanten – der Grund: Seit 9. August verwandelt sich der Amstettner Hauptplatz jeden Sonntagvormittag bei der "Sunday Morning Session" mit Lara Luisa Schneider und Michael Peter Beer in einen Treffpunkt für Sportbegeisterte – egal ob blutiger Anfänger oder Profi. Das Stadtmarketing Amstetten veranstaltet abwechselnd die kostenlosen Yoga- und Bodyweight-Einheiten zum Mitmachen und Ausprobieren. Bereits bei den ersten beiden Terminen kamen jeweils über 40 Teilnehmer.

Die nächste Yoga-Session mit Lara Luisa Schneider findet am 6. September statt, die nächsten Bodyweight-Einheiten mit Michael Peter Beer am 30. August sowie am 13. September (immer von 10 bis 11 Uhr). Anmeldung: office@amstetten-marketing.at.

Mehr Infos unter: www.move-amstetten.at