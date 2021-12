Planungsarbeiten sind abgeschlossen. Beim Landesklinikum Mauer entsteht ein neues Zentrum für Gesundheit, Wohnen und für Gemeinschaft. Spatenstich erfolgt 2022.



MAUER„Am Gelände der ehemaligen Gärtnerei wird ein neues Primärversorgungszentrum samt Wohnheim für medizinisches Personal bzw. Auszubildende, aber auch für betreuungsbedürftige Menschen errichtet“, erklärt Ortsvorsteher Manuel Scherscher. „Zentrum der Anlage ist der sanierte historische Bestand, welcher sich als Gartenpavillon als neues kulturelles und soziales Zentrum für den Ortsteil eignet“, berichtet der Ortsvorsteher.

„Das neue Gesundheitszentrum ist als ärztliche Versorgung der lokalen Bevölkerung eine neue zentrale Anlaufstelle für die wohnortnahe Grundversorgung“, betont Bürgermeister Christian Haberhauer. „Auf rund 1.000 Quadratmeter werden künftig mindestens drei Allgemeinmediziner tätig sein“, so Haberhauer.

Ordinationen und Apotheke

Neben Allgemeinmedizinern sollen hier auch Facharzt-Ordinationen und medizinnahe Berufsgruppen ihren Platz finden. Auch eine Apotheke ist angedacht. „Um eine sinnvolle Gesamtsteuerung der ärztlichen Grundversorgung in Amstetten und den Ortsteilen zu gewährleisten, wird das Primärversorgungszentrum von der Stadt Amstetten angemietet und folglich an die jeweiligen Ärzte, Therapeuten etc. untervermietet“, erklärt der Bürgermeister. „Wir wollen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Ärzte in Amstetten schaffen und zugleich die Qualität der Versorgung im Stadtgebiet weiter erhöhen“, betont der Stadtchef.

„Vielen Dank an alle Beteiligten – allen voran Bürgermeister Christian Haberhauer – für die guten Gespräche und das Miteinander“, freut sich Scherscher über den bevorstehenden Baustart. „Im ersten Quartal 2022 werden wir mit den Bauarbeiten beginnen. Ende 2023 soll das Gesundheitszentrum fertiggestellt sein“, gibt der Ortsvorsteher Einblick in den Zeitplan. Errichtet wird das gesamte „Zentrum für Gesundheit, Wohnen und für Gemeinschaft“ von der Gemeinnützigen Donau-Ennstaler Siedlungs-Aktiengesellschaft (GEDESAG).

„Ein großes Dankeschön gilt vor allem Ortsvorsteher Manuel Scherscher. Der mit dem Projekt nicht nur großen Einsatz für den Ortsteil gezeigt hat, sondern hier auch mit Weitblick für ganz Amstetten gearbeitet hat. Das Projekt ist ein bedeutender Meilenstein in der ärztlichen Versorgung für alle Amstettner“, betont Haberhauer.