257 neue Corona-Fälle werden mit 22. März im Bezirk Amstetten in den letzten sieben Tagen bestätigt. Die Zahlen steigen rasant an.



BEZIRK AMSTETTEN. Die 7-Tage-Inzidenz lag am 9. März im Bezirk noch bei 79,8. In den folgenden Tagen begannen die Fallzahlen wieder leicht anzusteigen. Am 15. März lag die Zahl bei 91,8. Danach stieg das Tempo zunehmend an. Mit 22. März wurde bereits die 200er-Marke geknackt.

Entwicklung der Corona-Fälle im Bezirk Amstetten



7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner

9. März: 79,8

....

15. März: 91,8

16. März: 101,3

17. März: 113,3

18. März: 135,6 

19. März: 157,9

20. März: 188,0

21. März: 195,7

22. März: 220,6



Absolute Zahlen

9. März: 93

.....

15. März: 107

16. März: 118

17. März: 132

18. März: 158

19. März: 184

20. März: 219

21. März: 228

22. März: 257

Auch in Waidhofen stieg die 7-Tage-Inzidenz stark an. Lag der Wert am 20. März noch bei 80,2. So verzeichnet man im Ybbstal mit 22. März eine Inzidenz von 142,6 (16 Personen).

Quelle: covid19-dashboard.ages.at

