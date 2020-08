In den frühen Morgenstunden riss ein Brand die Bewohner aus dem Schlaf. Verletzt wurde niemand.

STADT AMSTETTEN. Feueralarm in Amstetten: Rund 70 Personen aus 50 Wohnungen mussten aus einer fünfstöckigen Wohnhausanlage in der Stadt in Sicherheit gebracht werden. "Der Brand dürfte nach ersten Ermittlungen auf Grund einer überhitzten Fritteuse in der Küche eines 32-jährigen Wohnungsbesitzer entwickelt haben", heißt es seitens der Landespolizeidirektion (LPD NÖ). Das Feuer brach am 27. August gegen 2:30 Uhr aus, die Bewohner mussten erst geweckt werden, um sie in Sicherheit zu bringen.

Der 32-Jährige, in dessen Wohnung im ersten Stock das Feuer ausbrach, konnte diese unverletzt verlassen und den Notruf verständigen. "Nach kurzer Zeit konnte der Brand gelöscht werden, danach wurden in dem Mehrparteienhaus drei Etagen mittels Druckluftbelüfter vom Rauch befreit, auch der Nasssauger kam zum Einsatz", heißt es von den Einsatzkräften der Feuerwehren Amstetten und Preinsbach. Insgesamt standen 28 Kameraden im Einsatz, darunter auch mehrere Atemschutztrupps.

Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Die Bewohner wurden nicht verletzt konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Preinsbachs Kommandant Karl Etlinger appelliert in solchen Fällen die Türen zum Raum, in dem der Brand ausgebrochen ist, zu schließen, um noch größeren Schaden zu verhindern.