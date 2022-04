Dietmar Mach: Nach der Polytechnischen Schule in die Selbstständigkeit

„Ich wollte eine abgeschlossene Ausbildung. Eine höhere Schule kam aber aus finanziellen Gründen nicht in Frage“, erklärt Dietmar Mach. Somit entschied sich der Mostviertler damals für die Polytechnische Schule (PTS) in Amstetten. „Ich habe gesehen, wie vielfältig die Berufslandschaft ist und welche Möglichkeiten es gibt. Auch in Sachen Buchhaltung konnte ich mir in der PTS einen Grundstock legen.“ Von diesem Wissen profitiert der Unternehmer heute noch. Nach Abschluss seiner Lehre zum Einzelhandelskaufmann, zahlreichen Weiterbildungen in den Bereichen Verkauf und Marketing sowie Stationen bei verschiedenen Firmen, wagte Dietmar Mach 2005 den Schritt in die Selbstständigkeit. Heute ist er mit „Mach art“ (LED & LCD Werbung) und „Rundgang“ (3D-Modelle) Inhaber zweier Betriebe in Amstetten. „Ich lerne laufend interessante Menschen kennen. Aus vielen beruflichen Kontakten sind private Freundschaften geworden. Das ist – neben dem Erfolg – das Schöne an meiner Arbeit“, weiß Dietmar Mach. Den Besuch einer PTS empfiehlt der Unternehmer jungen Menschen, die etwas aus sich machen wollen, aber noch nicht genau wissen, wohin die berufliche Reise gehen soll.“ Mehr Informationen unter wko.at/noe/pts

Schnittstelle zwischen Schule und Beruf

44 Prozent der NÖ Lehrlinge kommen aus den Polytechnischen Schulen (PTS). An der Schnittstelle zwischen Schule und Berufsausbildung wird die notwendige Auswahlkompetenz vermittelt. Die PTS geben einen Überblick über die Vielfalt an Berufen und helfen, die eigenen Fähigkeiten und Talente praktisch zu erproben und zu entwickeln.

