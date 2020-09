Der Motorradfahrer gab an, aufgrund der Dämmerung und des einsetzenden Wildwechsels schnell nach Hause zu müssen.

BEZIRK AMSTETTEN/SCHEIBBS. Polizisten aus Lunz am See hielten auf der B25 zwischen Göstling und Lunz am See mit der Radarpistole Ausschau nach Rasern. "Dabei wurde ein 45-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Amstetten bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit einer Geschwindigkeit von 187 km/h gemessen", berichtet die Landespolizeidirektion NÖ (LPD NÖ).

"Als Rechtfertigung gab der Lenker an, aufgrund der Dämmerung und des einsetzenden Wildwechsels schnell nach Hause zu müssen", heißt es seitens der Polizei. Er wurde der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs angezeigt.