„In einer Stunde werden alle sterben“, so eine der Drohungen per Telefon gegen die Amstettner Polizei.

STADT AMSTETTEN. (ip) Erst am dritten Verhandlungstag gab ein 27-Jähriger auf und gestand, jener Mann zu sein, der am 20. Oktober vergangenen Jahres drohte, eine Bombe in der Polizeiinspektion Amstetten explodieren zu lassen. (Mehr dazu hier.) Am Landesgericht St. Pölten fasste er nun dafür eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten aus (nicht rechtskräftig).

„In einer Stunde werden alle sterben“, so eine der Drohungen, in einem weiteren Anruf die Nachfrage: „Hallöchen, habt ihr die Bombe schon gefunden?“ Die drei, jeweils minutenlangen Telefongespräche wurden aufgrund der leugnenden Verantwortung des Mannes einer Stimmanalyse unterzogen. Das Gutachten sprach deutlich gegen den Beschuldigten, der zuletzt noch auf ein Alibi seiner Freundin hoffte.

Die Dienststelle musste an diesem Sonntag gesperrt werden. Mit Hilfe von Sprengstoffsuchhunden wurde das gesamte Areal durchforstet, bis schließlich Entwarnung gegeben werden konnte. „Das hat man auf jeden Fall ernst genommen“, so ein Beamter des Verfassungsschutzes vor Gericht.