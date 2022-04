Es gibt wieder eine Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation ORA-International, Sr. Cornelia hofft auf „großherzige Hilfe“.

BEZIRK. „Mir tun die Kinder und die Menschen so leid!“ Daher initiiert die engagierte Ordensfrau Schwester Cornelia Waldbauer eine neue Sammelaktion für Notleidende in der Ukraine und für ukrainische Flüchtlinge in osteuropäischen Ländern: Im ganzen April werden haltbare Lebensmittel im Amstettner Franziskanerinnenkloster gesammelt „Leider geht die Not ungemindert weiter und die Armen – vor allem auch die Kinder und die Babys „sind auf Hilfe angewiesen“, sagt die Franziskanerin, deren Hilfsaufrufe zuletzt viele gute Früchte getragen haben.

Was wird gesammelt:

Mehl, Reis, Konserven, Öl, Teigwaren, Suppenwürfel, Salz,

Marmelade, Schwarztee, Schokolade, Kekse usw. und Babynahrung.

Wo wird gesammelt: Im Kloster der Franziskanerinnen Amstetten, Einfahrt beim Holztor in der Kirchenstraße.

Wann wird gesammelt: Vom 1. -30. April 2022

Auskunft 0676 8266 25724

Sr. Cornelia hat noch eine Bitte: „Wir freuen uns über jede Sachspende und bitten zugleich auch um einen Beitrag zur Finanzierung der Transportkosten.“ Die Franziskanerinnnen sind mit ihrem Engagement ganz in den Spuren des großen H Heiligen Franz von Assisi, der sich um die Armen gekümmert hat.