Bürgermeister Christian Haberhauer lud die beiden Initiatoren von „Rettet die Remise“ ins Rathaus ein, wo diese dem Bürgermeister ihre Petition überreichten.

STADT AMSTETTEN. Ulrike Kühhaas und Helmut Wurzer übergaben eine 100 Seiten umfassende Projektmappe mit einem Brief an den Bürgermeister, einer Zusammenfassung der konkreten Anliegen der Petition, den wichtigsten Argumenten für einen Erhalt der Remise, einer Sammlung aller Kommentare der 2.102 Unterzeichner, eine umfassende Dokumentation mit Pressespiegel und Statistiken zur Online-Kampagne. Bei dem 1 ½-stündigen konstruktiven Gespräch wurde über die Entwicklungen der vergangenen Wochen und die aktuelle Situation gesprochen.

Derzeit läuft ein internationaler Architektenwettbewerb. Architekten sollen nach den Vorgaben der Stadtgemeinde und deren Partner ecoplus ein Zukunftsbild der Remise entwerfen. Diese bildet das Herzstück des Stadtentwicklungsgebiets „Quartier A“, wo in unmittelbarer Bahnhofsnähe in den kommenden Jahren ein völlig neuer Stadtteil entstehen wird. Nach Abschluss des Architektenwettbewerbs kann voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres Näheres präsentiert werden.