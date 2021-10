Fritz Brandstetter, Kommandant des NÖ-Tauchdienstes und Mitglied der FF Preinsbach, informiert: "Der neue Ausbildungszyklus des Sonderdienstes Tauchdienst startet mit 1. Jänner 2022."

AMSTETTEN. Brandstetter würde sich freuen, wenn auch Kameraden aus dem Bezirk Amstetten und aus dem Ybbstal bei dieseer anspruchsvollen Ausbildung wieder dabei sind. An dieser Ausbildung interessierte Feuerwehrmitglieder melden sich bitte bei dem jeweils zuständigen Tauchdienstgruppenkommandanten bzw. bei einem Mitglied des Tauchdienstkommandos.

Die Ausbildung zum Feuerwehrtaucher bzw. zur Feuerwehrtaucherin ist in mehrere Stufen gegliedert:

1. Jahr: Ausbildung in der Gruppe (regelmäßige Übungen), Abschluss mit Prüfung zum Tauchhelfer im Modul Taucher Basis (4 Tage)

2. Jahr: Ausbildung in der Gruppe (regelmäßige Übungen), 3 x 4 Tage in Lunz am See (Modul Taucher 1) mit Abschlussprüfung (theoretisch und praktisch) im Rahmen des letzten Modulteiles.

3. Jahr: Festigung in der Gruppe (regelmäßige Übungen), 2 x 4 Tage in Lunz am See mit theoretischer Abschlussprüfung, 8 Tage Tieftauchpraxis mit praktischer Abschlussprüfung in Kroatien Danach Modul Tauchen in geschlossenen Räumen

Hier gehts zur Homepage der Tauchgruppe West, die in Purgstall stationiert ist –> http://www.feuerwehr-taucher.at