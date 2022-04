Sgraffito von Sepp Zöchling: Außergewöhnliche Darstellung der Heiligen Familie in Amstetten Herz Jesu

AMSTETTEN. "Ich hab eigentlich noch von niemand einen Kommentar gehört. Alle sind es so gewohnt wie ich. Über das Thema der Darstellung hab ich mir eigentlich noch nicht viel Gedanken gemacht", gibt Pfarrer Hans Schwarzl zu – das sollte sich aber ändern. Die Rede ist vom Sgraffito des in Traisen geborenen Sepp Zöchling (1914–1989) über dem Eingang an der Fassade der Herz-Jesu-Kirche in Amstetten. Das Bild zeigt die Heilige Familie, wo Jesus nicht als Kind, sondern gemeinsam mit Maria und Josef als Auferstandener im Zentrum dargestellt ist.



Gedanken zum Kunstwerk

Da über die Intension des Malers im Zusammenhang mit diesem sakralen Werk, das Mitte der 1950er-Jahre entstanden ist, trotz intensiver Recherchen keine Informationen eruiert werden konnten, baten die Bezirksblätter für ihre Serie "Kunst im öffentlichen Raum" den Salesianerpater Hans Schwarzl, er steht seit 2009 der Amstettner Pfarre Herz Jesu vor, um seine ganz persönliche Deutung des farbigen Sgraffitos: "Es passt eigentlich gut zur Herz-Jesu-Kirche. Die Eltern links und rechts klein, aber Jesus ist groß gewachsen, und zwar nicht nur körperlich, sondern ist Christus, der König. Er hat ein offenes Herz. Das deutet möglicherweise hin auf das Herz Jesu, das sich für uns geöffnet hat. So würde ich das im Kontext mit der Herz-Jesu-Kirche sehen."

Übrigens. Wenn Sie in der Bahnhofstraße bei der Ampel bei Rot vor der Herz-Jesu-Kirche mit dem Auto zu stehen kommen, werfen Sie doch mal einen genaueren Blick auf das Bild im Dreiecksgiebel zwischen den mächtigen Türmen. Und dabei wird Ihnen vor allem eines auffallen: Wie schnell doch eigentlich die 42 Sekunden der Rotphase vergehen können ...