Sechs Corona-Fälle sind im Rathaus bestätigt worden. Am Montag ist das Betreten für Mitarbeiter des Rathauses nur mehr nach Vorzeigen eines negativen Antigen-Tests möglich.



STADT AMSTETTEN. "Trotz strikter Hygienemaßnahmen", heißt es aus dem Amstettner Rathaus, sind in der letzten Woche vier Fälle bestätigt worden und heute weitere zwei Fälle bekannt geworden.

Bürgermeister in Selbstquarantäne

Die bestätigten Fälle stehen nicht miteinander in Beziehung, heißt es. Bürgermeister Christian Haberhauer wurde als K1-Person eingestuft und hat sich bereits einem Antigen-Test unterzogen, der negativ ist. "Er hat sich sofort in Selbstquarantäne begeben", heißt es.

Mitarbeiter brauchen negativen Test



Stadtamtsdirektorin Beatrix Lehner erklärt die weitere Vorgehensweise: „Wir haben die schon bisher strengen Vorsichtsmaßnahmen insofern verschärft, als nur mehr jene Mitarbeiter heute anwesend waren, die unaufschiebbare Arbeiten, wie die Organisation von Essen auf Rädern und Impfanmeldungen, erledigen mussten. Am Montag ist das Betreten für Mitarbeiter des Rathauses nur mehr nach Vorzeigen eines negativen Antigen-Tests möglich. All die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, sind mit der Gesundheitsbehörde akkordiert. Zusätzlich gelten natürlich nach wie vor die ohnehin strikten Hygienebestimmungen im Rathaus. Wir tun weiterhin alles, was möglich ist.“

"Strikte Hygienemaßnahmen" im Amstettner Rathaus



Die bisher geltenden Hygienemaßnahmen werden weiter angewandt. Dazu gehören etwa das Tragen von FFP2-Masken, die Nutzung der Desinfektionsspender auf den Gängen und in den Büros, die Verwendung von Plexiglaswänden, häufiges Lüften, das Einhalten der notwendigen Distanzen und die zeitliche Abstimmung der Arbeitszeit von Mitarbeitern im Rathaus, um möglichst viele soziale Kontakte zu vermeiden. Auch das regelmäßige Testen der Mitarbeiter während der Dienstzeit ist Teil des bereits seit Monaten aufrechten Hygienekonzepts. Zusätzlich darf das Rathaus nur nach telefonischer Voranmeldung und mit Termin betreten werden.

