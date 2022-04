Donaumandl, Holzknechte, Florianis: Sie alle hat der Extremschnitzer Ernst Adelsberger geschaffen.

BEZIRK. Wenn man sich im Bezirk Amstetten nach Kunstwerken im öffentlichen Raum umsieht, wird man rasch erkennen können: Holz ist Mangelware – wäre da nicht der Extremschnitzer Ernst Adelsberger, der 1958 in Waidhofen/Ybbs geboren wurde.

Ein besonders schönes Exemplar seiner Schnitzkunst steht in seinem Heimatort Allhartsberg vor dem Sägewerk Mühlehner: "Das ist eigentlich ein richtiges Denkmal in Allhartsberg. So etwas gibt's so nirgends", schwärmt der Holzbildhauer von seinen Holzknechten, die von der Straßenseite aus zu bewundern sind. "Das Holz hierfür stammt von einer Sumpfeiche, die im Tierpark Haag in der Nähe der Bisons und Enten gestanden hat." Und er braucht den Nervenkitzel mit der Motorsäge: "Die Figuren sind alle herausgearbeitet vom Stamm. Da ist nichts hineingestellt", betont der Extremschnitzer und ergänzt: "Und auch die Stutzen sind mit der Motorsäge gemacht worden." Nur die Gesichter wurden ein wenig mit der Hand nachgearbeitet.

Bevorzugen tut der leidenschaftliche Motorsägenschnitzer für seine Kunstwerke am liebsten Zirbenholz: "Das ist so harzig, ist irrsinnig schön und so fein gewachsen. Auch wenn das Holz jetzt schon zehn Jahre oder länger lagert, das Harz bleibt drinnen, das geht nicht heraus."

Aber auch Großobjekte aus Lindenholz finden sich unter seinen Arbeiten. Eine Vielzahl seiner aufwendig gestalteten Holzskulpturen schmücken den öffentlichen Raum in der Region: Da zählen das Donaumandl in Wallsee, der heilige Jakobus in Neustadtl, die Heilige Familie in Allhartsberg, die heilige Ottilie in Kollmitzberg und zahlreiche Floriani-Figuren bei Feuerwehrhäusern wie zum Beispiel in Allhartsberg, Niederhausleiten-Höfing und Seisenegg dazu. Wenn Ernst Adelsberger seine mit der Motorsäge und hohem Zeitaufwand geschaffenen Werke im Rückspiegel betrachtet, dann ist er selbst oft verwundert: "Ich bin selbst oft fasziniert, dass ich so etwas geschaffen habe. Das ist eigentlich gigantisch." Und alle, die den Holzkünstler ein bisschen besser kennen, die wissen genau, dass er mit jeder seiner individuell gestalteten Figuren eines gemeinsam hat: Denn auch er ist aus gutem Holz geschnitzt.