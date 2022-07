Zuschüsse, Einmalzahlungen und 100 Euro für jeden Schüler vom Land: das Entlastungspaket.

BEZIRK. "Die Teuerung ist ein Riesenthema", sagt Nationalrat und Bezirksparteiobmann der ÖVP Andreas Hanger und erklärte mit den Landtagsabgeordneten Michaela Hinterholzer, Anton Kasser und ÖVP Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner das Entlastungspaket. "Im Sommer gibt es einen Teuerungsausgleich in Höhe von 300 Euro für Mindestbezieher, Studienbeihilfebezieher und Arbeitslose", so Hanger. "In den nächsten Wochen werden Folder im Bezirk verteilt, die einen persönlichen Entlastungsrechner enthalten", erklärt Bernhard Ebner. "Seitens des Landes NÖ wird nach dem Sommer noch etwas zum Ausgleich der Teuerungen draugesetzt. Eine Maßnahme, das Schulstartgeld für NÖ-Schüler wurde vorgezogen", so Ebner.