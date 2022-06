Bernhard Barton: Nach der Polytechnischen Schule zum beliebten Ausbilder

„Als junger Bursche war ich davon überzeugt, dass mir die Polytechnische Schule (PTS) in Waidhofen an der Ybbs die beste Vorbereitung für den Berufseinstieg bietet“, sagt Bernhard Barton und betont: „Rückblickend war es die richtige Entscheidung.“ Durch die individuelle Unterstützung in den verschiedenen Berufsbildern wurde sein Berufswunsch gefestigt und der Mostviertler startete gut vorbereitet in seine Lehre zum Maschinenschlosser und Betriebselektriker bei der voestalpine Precision Strip GmbH (damals Böhler-Ybbstal Band GmbH&CoKG) in Böhlerwerk. 2017 holte er berufsbegleitend die Matura nach, absolvierte die Ausbildung zum Werkmeister in Maschinenbau und Automatisierungstechnik und wechselte 2021 in die innerbetriebliche Lehrlingsausbildung. „Ich darf mein Wissen an die zukünftigen Fachkräfte weitergeben und sie vom Beginn bis zur Lehrabschlussprüfung begleiten“, erzählt Barton – unter anderem für die Ausbildung in den Bereichen der Zerspanung und Schweißtechnik zuständig. „Die PTS hilft, den richtigen Beruf zu finden. Unterstützt aber auch dabei, den Berufswunsch zu festigen. So kann man gut gewappnet ins Berufsleben einsteigen.“

Schnittstelle zwischen Schule und Beruf

44 Prozent der NÖ-Lehrlinge kommen aus den Polytechnischen Schulen (PTS). An der Schnittstelle zwischen Schule und Berufsausbildung wird die notwendige Auswahlkompetenz vermittelt. Die PTS geben einen Überblick über die Vielfalt an Berufen und helfen, die eigenen Fähigkeiten und Talente praktisch zu erproben und zu entwickeln.

