YBBSITZ. Vom fast unscheinbaren Kunstobjekt zum faszinierenden Eisgebilde - sind es nur ein paar Minusgrade. Diese Verwandlung kann man in der kalten Jahreszeit bei der Brunnenskulptur (2012) des Bildhauers Sepp Auer (geb. 1939) Jahr für Jahr am Ufer der Schwarzen Ois in der Marktgemeinde Ybbsitz beobachten. Bei Temperaturen unter der Null-Grad-Grenze blüht der Kunstbaum aus Chromnickelstahl so richtig auf und entfaltet sich mithilfe eingebauter Wasserdüsen in einen wahren Eistraum. Echt cool!