Das Amstettner Wochenblatt schrieb vor 100 Jahren:

Biberbach. (Ein Schwindler.) Der Malermeister Johann Mock in Aschbach hatte vor kurzem den Gehilfen Karl Renner entlassen. Dieser Tage kam nun Renner zum Besitzer Franz Wieser vom Haaghof in Biberbach, wo er früher, als er noch bei Mock in Diensten stand, Malerarbeiten verrichtet hatte und gab an, daß er im Auftrage des Herrn Mock den hiefür entfallenden Betrag von 3000 Kronen einzukassieren habe. Herr Wieser gab nichtsahnend dem Renner das Geld. Erst nachträglich stellte sich heraus, daß Renner zur Behebung des Geldes nicht befugt war und dasselbe herausgeschwindelt hat. Der Betrüger ist seither flüchtig und unbekannten Aufenthalts.