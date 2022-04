Hinweise, auch anonym, werden an die Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs unter der Telefonnummer 059133-3180 erbeten.

BEZIRK AMSTETTEN. Ein bislang unbekannter Täter hat am 9. April 2022 in Wallsee und am 10. April 2022 in St. Georgen in der Klaus, in Biberbach und in Euratsfeld Handkassen in Selbstbedienungsläden aufgebrochen und Bargeld gestohlen bzw. versucht Handkassen aufzubrechen. Weiters hat der Täter Bargeld aus einer unversperrten Wechselkasse gestohlen. Die Gesamtschadenssumme ist noch unbekannt.

Eine Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten zur Veröffentlichung der Fotos des mutmaßlichen Beschuldigten liegt vor.