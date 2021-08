Filmschauen ist angesagt.

BEZIRK. In St. Peter/Au, Waidhofen und Amstetten locken besondere Filmschmankerl.

Am Dienstag, 17. August, sorgt der Verein Filmzuckerl im Rothschildschloss Waidhofen in Kooperation mit dem Weltladen mit „Die perfekte Kandidatin“ (Regie: Haifaa Al Mansour) für einen Ausflug nach Saudi-Arabien, wo sich die Ärztin Maryam jeden Tag aufs Neue den Respekt der Mitarbeiter und der Patienten erkämpfen muss. Zum Abschluss des Schlosshofkinos geht es mit „Tove“ am Dienstag, 24. August, nach Finnland. Im Biopic erzählt Regisseurin Zaida Bergroth über das facettenreiche Leben von Tove Jansson, der Schöpferin der Mumins, der aus Kinderbüchern bekannten nilpferdartigen Trollwesen. Beginn im Rothschildschloss ist jeweils um 21 Uhr.

Bei "Kino am Schloss" in St. Peter/Au ist am Mittwoch, 11. August, mit der deutschen Komödie „Faking Bullshit – Krimineller als die Polizei erlaubt“. Ein vergnüglicher Abend für die ganze Familie wird am Donnerstag, 12. August, mit der Fantasy-Komödie „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ mit Robert Downey Jr. gegeben. Eine Hommage an den Weltstar Elton John steht am Freitag, 13. August, mit der Filmbiografie „Rocketman“ am Spielplan. Der Samstag, 14. August, steht ganz im Zeichen der starbesetzten Krimikomödie „Knives Out – Mord ist Familiensache“ rund um „007“ Daniel Craig. Den humorvollen Abschluss macht die österreichische Komödie „Risiken & Nebenwirkungen“. Filmstart ist jeweils um 21 Uhr, der Freiluft-Kinosaal ist täglich bereits ab 18:45 Uhr geöffnet, das Vorprogramm startet um 19 Uhr.

Perspektive Kino präsentiert am Donnerstag, 12. August, den Film "Corpus Christi" in der Pfarrkirche St. Marien in Amstetten (Regie: Jan Komasa). "Vom Gießen des Zitronenbaums" ist am Samstag, 14. August, in St. Marien zu sehen (Regie: Elia Suleiman). Beginn ist jeweils um 20 Uhr.