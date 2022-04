Die Bürgerliste Für HaaG brachte seit Anfang ihres Spendenaufrufs Anfang März bereits die vierte Lieferung an Hilfsgüter nach Ardagger zu ORA International.

HAAG. Dort werden die Hilfsgüter sortiert und treten dann die Weiterreise an. „Die Hilfsbereitschaft der Haager nimmt nicht ab“ freut sich Obmann der Bürgerliste Für HaaG Martin Stöckler. Vier LKW-Ladungen, drei volle Transporter und ein zum Bersten voller PKW samt Anhänger spendeten bis jetzt die Haager Bevölkerung. „Wir sammeln weiter denn es gibt weiterhin Menschen die dringende Hilfe benötigen“ so Stöckler.

FF Pinnersdorf unterstützt beim Transport

Auch Spar Ringseis beteilige sich am Spendenaufruf und sammelte Lebensmittel. Unterstützung beim Transport leistete die FF Pinnersdorf. „Auch wir wollen einen Beitrag leisten“ erklärte Kommandant Karl Waidhofer und stellte das Versorgungsfahrzeug der Feuerwehr zur Verfügung. Weitere Hilfsgüter können jederzeit in eine Lagerhalle von Martin Stöckler (Schudutz 9 in Haag) gebracht werden.

Was weiterhin gebraucht wird: Lebensmittel, Decken, Schlafsäcke, Bettwäsche, Matratzen, Handtücher, warme Kleidung, Schuhe, Alltagsmedikamente (Halsweh, Husten, Fieber Schmerzen, Wunden), Verbandszeug, Babynahrung, Babywindeln, Hygieneartikel und Stofftiere für Kinder.