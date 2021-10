"Ein idealer Platz um die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers zu genießen“, freut sich Ortsvorsteher Anton Geister.

HAUSMENING. Kaum wiederzukennen ist das Areal im Bereich des ehemaligen Kraftwerkes in der Hofmühle in Hausmening. Nach dem Abbruch des Kraftwerkes wurde der Bereich umgestaltet und ist nun ein beliebter Naturbadeplatz mitten in Hausmening.

„Zuletzt wurden mit Unterstützung der NÖ Dorf- und Stadterneuerung im Rahmen der Aktion „Stolz auf unser Dorf - miteinander leben“ Bäume gepflanzt und mehrere Bänke aufgestellt. Ein idealer Platz um die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers zu genießen“, freut sich Ortsvorsteher Anton Geister über die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung.

In den nächsten Wochen wird noch mit dem letzten Feinschliff begonnen und die Zufahrt ausgebessert.