40-jähriger Angeklagte erhielt im Mordprozess von Greinsfurth lebenslänglich. Urteil nicht rechtskräftig.

STADT AMTETTEN. (ip) Auch am dritten Verhandlungstag um den Mord an einer 52-jährigen Filialleiterin bestritt der 40-jährige Beschuldigte, die Frau am 28. Mai 2019 auf dem Supermarktparkplatz in Greinsfurth brutal erwürgt, ihr noch einen Schnitt am Handgelenk verpasst und sie zuletzt ausgeraubt zu haben (die Bezirksblätter berichteten).

Einstimmiges Urteil der Geschworenen

Nach einer mehrstündigen Beratung wurde der Angeklagte von den acht Geschworenen einstimmig wegen Mordes und schweren Raubes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt (nicht rechtskräftig), wobei die vorsitzende Richterin Doris Wais-Pfeffer auf das besonders heimtückische Vorgehen verwies, mit dem der Mann das Opfer ermordet habe. Der Kommentar des Beschuldigten dazu: „Das ist eine Lüge!“

Unmittelbar vor den Plädoyers von Staatsanwalt Leopold Bien und Verteidiger Michael Dohr, stellte der Anwalt noch weitere Beweisanträge im Zusammenhang mit dem vor etwa einem Jahr in der Donau verlorenen Handy seines Mandanten, da die darauf befindlichen Daten ein Bewegungsprofil aufzeigen könnten, die besagen, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht am Tatort gewesen sei. Vorangegangene Recherchen seitens forensischer IT-Experten waren zur Entlastung des Deutschen nicht geeignet. Darüber hinaus könne man davon ausgehen, dass das Mobiltelefon durch das fließende Gewässer weitergeschwemmt worden sei und sich aufgrund der Zeitspanne kaum noch ergänzende Daten sicherstellen ließen, begründete die vorsitzende Richterin Doris Wais-Pfeffer das Zurückweisen der Anträge.

Angeklagter: „Ich habe der Frau nichts getan!“

Bien wies in seinem Schlusswort vor allem auf jene Beweismittel hin, die der Schuld des Angeklagten zugrunde liegen. Dazu zähle vor allem ein Kratzer auf dem Gesicht des Mannes, der, auf einem Foto erkennbar, von dem Opfer stamme, das entsprechende DNA-Spuren des Beschuldigten unter den Fingernägeln und am Rücken aufweise. Seine Aussage dazu, wonach er bei einem Einkauf in der Filiale mit der Frau zusammengestoßen sei und sie ihm dabei unabsichtlich gekratzt habe, sei durch die Aussagen ihrer Mitarbeiterinnen widerlegt, erklärte der Staatsanwalt. Weitere DNA-Spuren des Mannes im Fahrzeug der Frau, seine Anwesenheit am Parkplatz rund um die Tatzeit und nicht zuletzt das bei ihm sichergestellte Handy des Opfers seien Indizien für seine Täterschaft.

Verteidiger Dohr versuchte, bei den Geschworenen möglichst viele Zweifel an der hundertprozentigen Schuld seines Mandanten zu wecken. Unter anderem hielt er an den Lücken des Bewegungsprofils fest. Dass ein Täter ein Opfer bis zu fünf Minuten würge, weise außerdem eher auf eine Beziehungstat hin, darüber hinaus gebe es für den Deutschen kein Mordmotiv.

Zuletzt ergriff der Beschuldigte das Wort. Redegewandt nahm er zu den Vorwürfen Stellung und betonte mehrfach: „Ich habe der Frau nichts getan!“