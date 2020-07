Vergewaltigungen und jahrelange Gewaltausübung gegen seine Enkelkinder wird einem 58-Jährigen Mostviertler zur Last gelegt.

MOSTVIERTEL. (ip) „So ein schockierender Fall ist mir noch nicht untergekommen“, wandte sich St. Pöltner Staatsanwältin Barbara Kirchner an die Anwesenden beim zweitätigen Prozess am Landesgericht St. Pölten. Wobei der Angeklagte sich nicht schuldig bekennt und Verteidiger Robert Fuchs darauf verweist, dass nur die Aussagen der beiden Kinder den 58-jährigen Mostviertler derart schwer belasten.

Das wird dem 58-Jährigen vorgeworfen

Demnach lebten die beiden Enkelkinder (geboren: 2004 und 2005) nach der Trennung ihrer Eltern bei dem Großvater, der dem Alkohol stark zugeneigt sei. Vor allem nach dem Tod von dessen Ehefrau „gab es für ihn auch kein Halten mehr.“

Zwischen 2009 und 2014 sei es teilweise mehrmals täglich zu Schlägen gekommen, auch Gegenstände sollen bei den Gewaltausbrüchen zum Einsatz gekommen sein. Er habe zudem mit dem Umbringen bedroht, wenn sie „noch einen Mucks machen“, oder jemandem von den Vorfällen erzählten. Mehrere Stunden, aber auch Tage und Nächte habe er sie im Keller, am Dachboden, in einer Werkstatt, oder gar in Bio- und Restmülltonne eingesperrt. Nachts habe er sie mit einer braunen Maske aus dem Schlaf geschreckt, habe böswillig ihr Spielzeug zerstört, sie mit kaltem Wasser abgeduscht und ihnen gesagt, sie hätten es nicht verdient zu leben. Gleichzeitig gab er ihnen zu wenig zu essen und ließ sie mit verwahrloster Kleidung herumlaufen. Dem Hamster des Mädchens soll er den Kopf umgedreht und das tote Tier auf ihren Schoß geworfen haben.

Kinder sollen vergewaltigt worden sein

Als Maßgabe für die Strafhöhe legt Kirchner dem 58-Jährigen das Verbrechen der Vergewaltigung zur Last. Zwischen 2010 und 2013 habe er seine unmündige Enkeltochter mehrmals pro Woche zu sexuellen Handlungen gezwungen. Insgesamt fast 400 mal soll er sie vergewaltigt haben.

„Die beiden hatten niemand anderen“, so Kirchner. Erst, als der Angeklagte einen Freund in Anwesenheit der Kinder würgte, kamen sie zu ihrem Vater. Aufgrund ihrer schwer angeschlagenen psychischen Verfassung bedurfte es schließlich professioneller Betreuung, bei der das mittlerweile 15-jährige Mädchen erst nach und nach von seinem Albtraum erzählte.

Gutachter am Wort

Richterin Doris Wais-Pfeffer lässt im Prozess auch Gutachter zu Wort kommen. Unter anderem soll sich eine Gynäkologin zu Verletzungen im Zusammenhang mit den Vergewaltigungen äußern, während Werner Brosch den seelisch-geistigen Zustand des Angeklagten erläutert.

„I hob eana höchstens ane obag'haut, spielte der Beschuldigte die Vorwürfe herunter, weshalb auch Zeugen vorgeladen sind, denen diverse Verletzungen bei den Kindern aufgefallen sind. Mit einem Urteil ist frühestens am zweiten Prozesstag zu rechnen.