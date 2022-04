Familie Leitner aus Kollmitzberg eröffnete eine neue Reitstallanlage mit Reithalle in Kollmitzberg (Marktgemeinde Ardagger).

KOLLMITZBERG. Nach sechs Monaten Bauzeit zogen vor kurzem 23 Pferde ein und wurden durch eine Stallweihe von Pfarrer Kasimir Kwiecien feierlich in Empfang genommen. Der neu errichtete Stall hat 25 Boxen. Davon sind 14 mit Paddock, d.h. mit Ausgang in den Freiraum. Weiters wurde eine 20 x 40 m Reithalle mit Sandplatz errichtet, welche neben der üblichen Freizeitnutzung auf für Turniere und Veranstaltungen verwendet wird.

Vom Vierkanter zum Reitstall



Vom Vierkanter zum Reitstall

„Der Stall wurde nach den vorgeschriebenen Normen errichtet und bietet bestes Stallklima. Täglich werden die Boxen frisch mit Stroh befüllt und für Heufütterung gesorgt. Auch ein regelmäßiger Weidegang gehört zum Pferdealltag dazu. Eine Ausmistanlage sorgt für die Reinigung des Stalls und somit auch für Arbeitserleichterung“, so die Besitzer.

Pferde gibt es am Anwesen der Familie Leitner bereits seit 1988. Hermann und Anna Leiter waren schon immer Pferdefreunde. Nach dem Erwerb eines Haflingerfohlens kamen immer mehr Pferde auf den Hof und der Vierkanter wurde in einen Reitstall umgebaut.

„Neben den eigenen Pferden sind nach und nach Einstellpferde dazugekommen, so Hermann und Anna Leitner, „somit haben wir uns einen Herzenswunsch erfüllt und unser Hobby zum Beruf gemacht.“ 1995 wurde mit dem Reit- und Fahrverein Neustadtl-Kollmitzberg ein Reitplatz errichtet. Seither herrscht jeden Tag reger Reitbetrieb, egal bei welchem Wetter. Auch ein Reitwegenetz erschließt sich vom Reithof Leiter über die Gemeindegebiete von Neustadtl und Kollmitzberg, welches bei allen Reitern sehr beliebt ist.

Viele Ausreitmöglichkeiten

Seit 2019 bewirtschaften Hermann jun. und Andrea Leitner den Reitstall und 2021 erfolgte die Hofübergabe. Die beiden Besitzer führen die Vision „Reiterhof“ weiter und haben somit im vergangenen Jahr mit der Errichtung der neuen Reitstallanlage begonnen.

„Wir bieten den Pferdebesitzern eine moderne Einstellmöglichkeit für ihre Pferde. Mit der neuen Halle, den vielen Ausreitmöglichkeiten und dem Reitplatz im Außenbereich ermöglichen wir ein vielfältiges Nutzungsangebot zu jeder Jahreszeit. Und was gibt es schöneres als im Frühjahr durch das Mostviertel zu reiten“, so Andreas und Hermann Leitner.

„Mit Angang Mai ziehen noch die restlichen Pferdebesitzer mit ihren Pferden ein und dann sind alle 25 Boxen belegt“, freut sich Familie Leitner.