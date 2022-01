BEZIRK AMSTETTEN. Was tun, wenn das Wetter grau in grau ist? Das fragten wir uns und machten uns auf die Suche nach Freizeitaktivitäten, um der Couch zu entfliehen.

Zu den Highlights für Kinder gehört in dieser Jahreszeit sicher das Eislaufen. Dafür gibt es zwei Eishallen, die unterschiedliches anbieten.

In der Eishalle Waidhofen dreht sich alles um Musik und Tanz. Schon die ganz Kleinen können in den Kindereislaufkursen die ersten Tanzschritte oder Pirouetten ausprobieren.

„Wir sind mit der Auslastung eigentlich ganz zufrieden“ erzählt uns Frau Mairhofer von der Eishalle. „Die Kinder können sich zu den Kursen direkt in der Eislaufhalle anmelden. Den Eiskunstlauf erlernt man dann im Eiskunstlaufverein UNION Waidhofen an der Ybbs.“

Aber nicht nur Waidhofen hat eine Eishalle, sondern auch Amstetten. Dort gibt es witzige Kindereislaufhilfen, mit denen die Kleinen an fünf Tagen in der Woche die ersten Schritte am Eis üben können.

Magische Berge

Wer sich lieber draußen aufhält und den Schnee liebt, ist in einem der umliegenden Skigebiete gut aufgehoben.

Herbert Zebenholzer von der Königsberg-Hollenstein Skilifte GmbH informiert uns über die Angebote für Kinder am Königsberg: „Wir haben eine Skischule und Snowboardschule. Die Kinder können entweder die 120m Kinderseillift nutzen oder aber auch mit ihren Eltern die Rodelpiste ausprobieren. Im Februar findet außerdem das Kinderrennen statt, zu dem man sich noch anmelden kann.“

Aber nicht nur der Königsberg lockt Familien auf die Piste, sondern natürlich auch das Kinderland am Hochkar. Unter dem Motto „früh übt sich“ können hier schon die Kleinsten die ersten Bogerl üben und gefahrlos den Hang hinunterrutschen. Die Eltern können inzwischen in der JoSchi Bar entspannen und den Kleinen dabei zusehen.

„Wer seinen Kindern ein magisches Erlebnis bieten möchte, nutzt in den Ferienzeiten die Zeiten zum Nachtskifahren.“ erzählt uns Isabella Hinterleitner von der Marketingabteilung. „Die Berge haben nachts etwas magisches. Und es schläft sich nach einem Abend auf der Piste auch viel besser“. Mit der neuen KidsCard und der ebenfalls neuen KidsCardMini ist es auch für Familien leistbar.

Sprechende Tiere



Auch der Lackenhof am Ötscher bietet für Familien viel Pistenspaß. Mit insgesamt 19 Pistenkilometern bietet der Ötscher für jeden Etwas. Die Kinder sind Sunny Kids Park gut aufgehoben. Nachdem Ötscherliften Ende letzten Jahres das Aus drohte, kann man jetzt bei der Initiative: „Der Ötscher ruft“ in der Neugestaltung mitreden.

„Unsere Skischule ist auch ausserhalb der Ferien in Betrieb“ berichtet uns Herr Weber Karl von den Annaberger Liften. „Wir haben auch eine 200m lange Rodelbahn für die, die nicht Skifahren wollen“. Für die Kleinsten gibt es das Anna Land mit einem Märchenwald voll sprechender Tiere.

Was aber, wenn man kein Fan der Berge oder Eislaufhallen ist? Dann bieten sich ebenfalls einige Möglichkeiten für Familien mit Kindern. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Alpakawanderung? Bei Familie Geiblinger bekommen schon Kinder ab 6 Jahren die Möglichkeit ein Alpaka für 1 bis 1,5 Std während einer kleinen Wanderung zu führen. „Bei uns kann man auch den Hof besichtigen oder sich über die Alpakawolle schlau machen.“ berichtet uns Regina Geiblinger vom Alpaka Bauernhof in Haag. Sie wandert regelmäßig mit Kleingruppen, bei denen jeder ein Alpaka führen darf. Die Anmeldung dazu kann man telefonisch oder im Internet erledigen.

Babyesel und Motorikpark



Ebenfalls ein Herz für Tiere hat Claudia Käferböck vom Tierpark Haag. „Gerade jetzt im Winter sind die Tiere ganz nah am Zaun, weil sie die Besucher vermissen.“ weiß Frau Käferböck zu erzählen. Im Winter, wo der Besucherandrang nicht so groß ist, kann man die Tiere in Ruhe beobachten. „Und etwas Neues gibt es auch“ erzählt sie uns. „Wir haben einen neuen Spielplatz für die Kinder errichtet. Einen Motorikpark in dem die Kinder Gleichgewicht und Balance üben können.“ Auch für Nachwuchs ist gesorgt im Tierpark Haag. Vor kurzem kamen 2 Eselbabys und ein Zwergrind zur Welt.

Wer sich richtig auspowern möchte, ist hingegen vielleicht beim Klettern an der richtigen Adresse. In der Kletterhalle Amstetten gibt es die Möglichkeit bei Paul Wemer das Klettern auszuprobieren. „Kinder ab 6 Jahren haben bei uns die Gelegenheit auszuprobieren, ob das Klettern vielleicht eine Sportart ist, die ihnen gefällt.“ erklärt uns Herr Wemer.

Auch in der Mittelschule in Scheibbs kann man sich im Klettern probieren. „Unsere Termine stehen alle im Internet“ erzählt uns Obmann Markus Tutschek. „Man kann anrufen oder einfach vorbeikommen. Bei uns sind immer Erwachsene da, die den Kindern erklären, wie es funktioniert und die sich auch um das Sichern kümmern.“

„Und das wichtigste für unsere Kinder ist doch, dass sie sich bewegen können“ trifft Markus Tutschek den Nagel auf den Kopf.