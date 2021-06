So macht ein Amstettner den Hühnermist zu "Gold"

NEUHOFEN AN DER YBBS. Für "Pressgold" baut Florian Stöger auf Mist.

Genauer gesagt geht es dabei um den Mist von Hühnern.

"Aus diesem pressen wir Pellets, welche dann als natürliches veredeltes Düngemittel verwendet werden können", so Florian Stöger.

Diese seien laut Stöger besonders nährstoffreich, was sie zu einem idealen Universaldünger macht.

"Der wiederum findet beim Hobbygärtner Verwendung und ist auch in der Landwirtschaft, gerade für Biobauern, interessant", so der Unternehmer .

