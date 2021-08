Actionreiche Ferien in Hollenstein.

HOLLENSTEIN. Endlich war es so weit . Die "Ziegenwanderung" startete bei Familie Hinterramskogler in Hollenstein. Tochter Leonie begrüßte die Gruppe und erklärte Interessantes über die schlauen und lustigen Tiere. In einem Wissensquiz konnten die Kinder dann ihr erworbenes Wissen rund um die Ziege beweisen. Anschließend durften die Mädchen und Burschen zu den Ziegen in den Stall bzw. auf die Wiese, um die Tiere besser kennenzulernen. Als sich alle Kinder mit den fünf Tieren vertraut gemacht haben, wurden die Tauernschecken-Ziegen an die Leine genommen und die "Ziegenwanderung" startete. Nach der entspannenden Zapfenmassage für die Ziegen ging es wieder ab nach Hause in den Stall, wo die Kinder schon frisches Heu, frisches Wasser und Körner zur Belohnung vorbereitet hatten.