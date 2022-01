Wegen massiver Vorwürfe, wie Vergewaltigung, fortgesetzte Gewaltausübung, Freiheitsentziehung, gefährliche Drohungen und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung landete ein 24-Jähriger auf der Anklagebank am Landesgericht St. Pölten, wo ihm im Falle einer Verurteilung eine mehrjährigen Freiheitsstrafe drohte.

BEZIRK. Nach einer mehrstündigen Verhandlung und einer entsprechend langen Beratungszeit der Schöffen konnte der bislang Unbescholtene mit einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten (nicht rechtskräftig) nach Hause gehen.

Anklage erhob Staatsanwältin Barbara Kirchner aufgrund polizeilicher Ermittlungen nach einem Vorfall im Frühjahr 2021, bei dem die Ex-Freundin des Beschuldigten aus dem Ybbstal die Polizei zu Hilfe gerufen hatte. Mit der Vermutung, seine Freundin habe einen anderen Mann bei sich, ließ der 24-Jährige dabei seiner Wut und seiner Eifersucht freien Lauf, trat wuchtig gegen die Türe der Frau und forderte sie mit Drohungen auf, heraus zu kommen. Seitens der Beamten wurde ein Betretungsverbot gegen ihn ausgesprochen, die Frau zur Erstellung eines Protokolls befragt.

Zweifel an ursprünglicher Version

Dabei gab sie an, dass der Mann sie immer wieder körperlich attackiert und vor rund zwei Monaten in der Wohnung eingesperrt und vergewaltigt habe. Ihre kontradiktatorische Einvernahme vor Gericht ließ die Schöffen an ihrer ursprünglichen Version zweifeln.

„Es war ja nicht immer ganz klar, was sie will“, kommentierte die vorsitzende Richterin Doris Wais-Pfeffer die Aussage der Frau. Möglicherweise sei es gelegentlich zu Handgreiflichkeiten in dieser Beziehung, in der Streitereien und Liebesbekundungen während der Wochenendbesuche des Mannes ständig wechselten, gekommen. Die Mutter der Frau, die sich meist im Nebenraum aufhielt, habe von Gewaltübergriffen aber nichts mitbekommen. Nur in einem Fall, bei dem der 24-Jährige seine Freundin geschlagen und gegen eine Wand gestoßen haben soll, konnten zwei Zeuginnen Hämatome, die ihnen die Frau gezeigt habe, bestätigen.

"Härterer Sex" oder Vergewaltigung

Erklärungsbedarf zeigte sich auch im Zusammenhang mit der angeblichen Vergewaltigung, zumal die Frau erst bei ihrer polizeilichen Einvernahme davon sprach, dass es sich bei dem Vorfall möglicherweise um eine Vergewaltigung gehandelt habe. Als „härteren Sex“ bezeichnete es der Beschuldigte, der während der gesamten Beziehung nicht immer gewusst haben will, ob man noch oder wieder ein Paar sei.

Völlig unglaubwürdig war, laut Richterin, die Aussage einer anderen Frau, die zunächst von Verletzung ihrer sexuellen Selbstbestimmung gesprochen hat. Nur zur Drohung gegen sie, sowie zur Körperverletzung und gefährlicher Drohung gegen seine Ex-Freundin wurde der 24-Jährige schuldig gesprochen.