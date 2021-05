ALLHARTSBERG/AMSTETTEN. Was verbindet Allhartsberg mit Amstetten? Nicht nur, dass beide Ortsnamen mit A beginnen, so haben beide Gemeinden auch ein Kunstwerk von Robert Kabas (geb. 1952), dessen zwei Buchstaben zugrunde liegen: Die Metallskulptur "A wie Allhartsberg", geformt aus A und L, empfängt seit 2012 die Autofahrer beim Kreisverkehr in der Marktgemeinde. In Amstetten werden die stilisierten Initialen L und M des Wirtschaftskammerpräsidenten Leopold Maderthaner (1935–2007) zu einer "Dynamischen Bewegung", so der Name des 2015 aufgestellten Objekts am Leopold-Maderthaner-Platz. Für Kabas hat der öffentliche Raum in seiner künstlerischen Laufbahn stets oberste Priorität besessen: "Die Möglichkeit, ein Werk für einen bestimmten Ort zu schaffen und die eigenen künstlerischen Vorstellungen in Einklang zu bringen mit äußeren, nicht beeinflussbaren Anforderungen und Gegebenheiten, finde ich eine sehr reizvolle Aufgabe", so der Mostviertler Künstler.