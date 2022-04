Abschnittsfeuerwehrtag Abschnitt Haag

Am Freitag, den 08. April 2022, fand bereits der 50. Abschnittsfeuerwehrtag des Abschnittes Haag in der Mostviertlerhalle der Stadt Haag statt.

Die Eröffnung begann mit einem Jahresrückblick-Film mit verschiedensten Fotos und Videos von all unseren geleisteten Tätigkeiten.

Aufgrund der Abwesenheit von Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Josef Hirtenlehner begrüßte Abschnittsfeuerwehrkommandant Stellvertreter ABI Peter Spanyar zahlreiche Ehrengäste, die Feuerwehrkommandos des Abschnittes Haag und die weiteren Anwesenden.

Nach einer Gedenkminute für unsere verstorbenen Kameraden im Jahr 2020 & 2021 folgte der Bericht des Kassiers VI Gerald Glanninger. Für eine sehr ordentliche und sauber geführte Kassa wurde der Kassier durch Kassaprüfer BI Christian Leitner für das Jahr 2020 und durch HBI Andreas Zöchlinger für das Jahr 2021 mittels Handzeichen entlastet.

Als weiteren Programmpunkt präsentierte ABI Peter Spanyar einige Statistiken vom abgelaufenen Jahr 2020 und 2021.

Obwohl die letzten zwei Jahre von der Corona Pandemie geprägt waren, ist die Einsatzstatistik trotzdem hoch geblieben. Nur die Brandsicherheitswachen verringerten sich aufgrund der ausgesetzten Veranstaltung überall. 2021 leisteten die Feuerwehren für Einsätze rund 8000 Stunden im ganzen Jahr.

Natürlich verringerten sich die Stunden für Übungen und Tätigkeiten im Feuerwehrhaus aufgrund der Einschränkungen.

Im Anschluss folgten die Grußworte der Ehrengäste. Diese bedankten sich beim Abschnitt Haag für die ganzen geleisteten Stunden. Auch wenn aufgrund der Corona Pandemie die Feuerwehren mit Einschränkungen leben mussten, war die Einsatzbereitschaft immer vorhanden.

Darauf folgend lud der Kommandant Stellvertreter der Feuerwehr Pinnersdorf OBI Harald Hartinger zum Abschnittsfeuerwehrbewerb Haag am 28.Mai ein.

Zum Abschluss wurden noch die Ehrungen und Auszeichnungen erteilt.

Die Ehrenzeichen vom Land NÖ für 25 Jahre erhielten: HLM Daniel Scheuchenegger (FF Ennsdorf), HBI Harald Ratzberger (FF Haidershofen), HFM Franz Laber (FF Haindorf), HFM Katharina Pfaffeneder, EBM Michae Jesina, LM Bernhard Mayrhofer, BM Markus Öllinger (jeweils FF Stadt St. Valentin), OFM Jürgen Auer, LM Thomas Preininger (jeweils BTF CNH)

Die Ehrenzeichen vom Land NÖ für 40 Jahre erhielten: LM Alois Wieser (FF Haindorf), EOV Manfred Schedlberger (FF Stad St. Valentin), EV Karl Hinterreiter, EHBM Ludwig Leutgeb (BTF CNH), OLM Alfred Leimer (FF Thürnbuch/Au), LM Franz Lichtenberger (FF Vestenthal)

Die Ehrenzeichen vom Land NÖ für 50 Jahre erhielten: EHBI Friedrich Lehrbaum, LM Kurt Lehrbaum (jeweils FF Stadt Haag),EHBM Rochus Prehofer, LM Ludwig Spanyar (jeweils FF Stadt St. Valentin), LM Franz Oberadter, SB Franz Gschwandtner (jeweils BTF CNH), EHBI Karl Hammermüller (FF Strengberg), EHBM Alfred Lidelgruber, EOBI Franz Volpini (jeweils FF Vestenthal)

Die Ernennung von Erwin Grill (FF Erla) zum Prüfer Ausbildungsprüfung Löscheinsatz.

Abschnittsfeuerwehrkommando Haag

Freiwillige Feuerwehr Stadt Haag