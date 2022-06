Digitaler Kongress für den Frieden

Amstetten. Zum dritten Mal in Folge findet der traditionelle Sommerkongress von Jehovas Zeugen digital statt. Das Motto für 2022 lautet Strebt nach Frieden! Wie in den vergangenen Jahren wird das Programm an sechs Wochenenden im Juli und August zur Verfügung gestellt und kann bei Interesse kostenlos mitverfolgt werden.

Dazu Franz Michael Zagler, lokaler Medienkontakt von Jehovas Zeugen: „Anhand von Vorträgen, Symposien, Interviews, Videos und einem 2teiligen Dokudrama wird vermittelt, wie innerer Frieden mehr Lebensqualität möglich macht und optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Eine Videodokumentation stellt Menschen aus aller Welt vor, die trotz Ungerechtigkeit, Krankheit, wirtschaftlicher Probleme und Naturkatastrophen Ruhe bewahrt und die Lösung Gott, der Frieden gibt überlässt. Ein anderer Fokus richtet sich auf die Familie. Die Vortragsreihe gibt Tipps, wie sich der Frieden in der Familie ausbauen lässt und welche Persönlichkeitsmerkmale den Frieden gefährden.

Die Schlussansprache mit dem Thema Grenzenloser Frieden – bald Realität wagt einen Blick in die Zukunft und macht Lust auf mehr.“

Mehr Informationen zur Downloadverfügbarkeit und das Kongress-Programm findet man auf jw.org.

Franz Michael Zagler

Tel: 0676/637 84 96

E-Mail: fm.zagler@outlook.com