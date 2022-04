Auch wenn das Wetter am Karsamstag nicht so strahlend war, der Besuch beim Osterfest – Pflanzerlfest in Joe`s Laden in Stadt Haag lohnte sich auf alle Fälle. Neben vielen Kräutern und Pflanzen, von Salat, Tomaten, Gurken, Chili und vieles mehr bis zu Zitrusbäumchen gab es jede Menge für den Hausgarten. Besonders wer es feurig liebt, kommt in Joe`s Laden auf seine Kosten. Eingelegtes, Saucen und Chutneys von mild bis feurig scharf, jeder Gaumen findet seinen Geschmack.

Kulinariker bekommen aus der Speckwerkstatt bestes veredeltes Fleisch sowie etwas andere Liköre und Schnäpse für sich selbst und seine Lieben.

Auch Salatliebhaber kommen bei fruchtigen Essige sowie ausgefallen Ölvariationen auf ihre Kosten. Ostergeschenkspackungen und Ostermitbringsel rundeten das Angebot ab.

Für den Hunger gab es 200g Schnitzel mit Pommes und verschiedene Salate.