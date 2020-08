2 x Gold und 2 x Silber für LC Neufurth Master Athleten!

Bei der NÖ Masters Landesmeisterschaft der Leichtathletik nahmendie LC Neufurth Athleten Anton Waser und Michael Gröblinger am

01.08.2020 im Stadion LAZ Wien sehr erfolgreich teil.

Bei weit mehr als 30° nahmen beide über die 800 und 5000 m teil.

2 x Gold für Anton Waser!

Über die 800 m finisht er in 2:18 min und über die 5000 m in 17:56 minund holt sich damit jeweils Gold in der M45.

2 x Silber für Michael Gröblinger!

Die 800 m bewältigt er in 2:18 min und über die 5000 m finisht er in16:56 min. Dies bedeutete jeweil Silber in der M 35.

Starke LCN Leistungen beim Abendmeeting

Bereits am Vortag zeigten einige LCN AthletInnen tolle Leistungen beim3. Abendmeeting in Waidhofen/Y. Über 800 m liefen tolle Elisa Geister in 2:40 min und Annika Gugerell in 2:47 min.

Die 1500 m absolvierten in guten Zeiten Matthias Waser 5:12 min und Emilia Sandhofer in 5:37 min.Über die 3000 m finishte Domenik Vizani mit 9:32 min und Konstantin Geister in 11:07 min.