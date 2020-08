6 Podestplätze bei NÖ Landesmeisterschaften für LC Neufurth AthletInnen

Vizelandesmeister in der Allgem. Klasse im Berglauf am Annaberg Domenik Viziani

Er bewältigt die 9 km inkl. 657 HM in fantastischen 45:18 min.

NÖ LM und AsKÖ LM der U 14 über 800 m in Schwechat

2 x Gold (NÖ+ASKÖ) für Konstantin Geister in 2: 26 min

Bronze und Silber (NÖ+ASKÖ) für Matthias Waser in 2:31 min

ASKÖ Silber und Rang 4 (NÖ) für Annika Gugerell in 2:39 min

Rang 6 (ASKÖ) und 15 (NÖ) Für Magdalena Engel in 2:59 min.