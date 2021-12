Am 23. Dezember wird in der Tennishalle des TC Ulmerfeld/Hausmening, Ellissenstraße 17, 3363 Hausmening von 13:00 bis 16:00 Uhr ein Tennis-Nachwuchstag veranstaltet.

BEZIRK. Das Interesse an der Sportart soll durch verschiedene Spiele und vor allem durch Spaß geweckt werden. Der Tag wird organisiert von Benjamin Bacher und Jonas Gundacker (aktuell Nummer 23 in Österreich, Spieler der 1. Bundesliga) und einem Tennistrainer. Um an dem Tag teilnehmen zu können, sind saubere Schuhe, Sportgewand und der Ninja-Pass Voraussetzung. Schläger und Sonstiges wird zur Verfügung gestellt. Wir suchen 10 motivierte Kinder (zwischen 6 – 8 Jahre), die noch keine Erfahrung mit Tennis haben.

Anmeldung mit einer Nachricht unter folgenden Kontaktdaten:

Jonas Gundacker (jonas.gundacker@hakamstetten.ac.at)

Benjamin Bacher (benjamin.bacher@hakamstetten.ac.at)