Simone Pils, ATUS Amstetten A3, NÖ Landesmeisterin im Berglauf!

Im Rahmen des 18. Annaberger Berglaufes wurde auch die NÖ Berglauf Landesmeisterschaft ausgetragen. Mit insgesamt 144 StarterInnen gab es wieder ein großes Läuferfeld. Von den NÖ Vereinen starteten 90 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die in die Landesmeisterschaftswertung kamen.

3 x Gold und Mannschaftsgold für die Mädels! Nicht nur Simone kürte sich zur NÖ Landesmeisterin, sondern auch Sophie und Maria. Sie gewannen die Wertungen der Klasse U20 und W50. Aufgrund der ausgezeichneten Leistungen siegte unser Dreimäderlhaus auch in der Mannschaft und wurde NÖ Mannschaftslandesmeister.

Josef Offenberger wurde Vizemeister in der Klasse M55, Rudi Bieringer verfehlte mit Platz 4 das Podest nur knapp. Sehr gut auch Josef Guttenbrunner mit Platz 6 in der M55 und Christian Eckell auf dem 11. Platz in der M50. Die Herrenmannschaft belegte den 12. Platz in der Mannschaftswertung von 16 gewerteten Mannschaften.