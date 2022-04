Nach einem schweren Unfall mit 18 Jahren musste Christoph Dieminger aus Wolfsbach wieder alles komplett neu lernen.

WOLFSBACH. Mittlerweile spult der 31-Jährige trotz einer Halbseitenlähmung über 12.000 Kilometer im Jahr mit dem Dreirad ab. Das hat ihm seine Freiheit und Lebensmut zurückgegeben. Bei den Sparkasse UEC Paracycling European Championships presented by Lenzing AG von 25. bis 29. Mai 2022 in Oberösterreich möchte Christoph Dieminger erstmals eine Medaille holen.

Im Jahr 2008 wurde das Leben von Christoph Dieminger plötzlich auf den Kopf gestellt. Bei einem Autounfall wurde der Wolfsbacher (Bezirk Amstetten) schwer verletzt. Nach zehn Wochen im Tiefschlaf folgte die Diagnose der halbseitigen Lähmung. „Ich war ein echtes Wrack. Nach acht Operationen musste ich alles wieder komplett neu erlernen. Zu diesem Zeitpunkt war absolut nicht daran zu denken, dass ich jemals so sportlich sein werde, wie ich es jetzt bin“, erinnert sich Christoph Dieminger zurück.

Der harte Weg zurück

Es folgten über zwei Jahre der Rehabilitation, ehe er soweit war, sich im Alltag wieder zu Recht zu finden. Aufgrund seiner Behinderung war er leider nicht mehr arbeitsfähig und so mussten neue Ziele gesetzt werden. Er entdeckte die Liebe zum Radsport. Anfangs noch mit einem Elektrorad unterwegs, schaffte er sich schließlich sein eigenes Dreirad ohne Antriebshilfe an. Für die Finanzierung musste er tief in die Tasche greifen, doch das war es dem Wolfsbacher wert. „Das Radfahren hat mir meine Freiheit zurückgegeben. Ich kann damit überall hin, und das mit eigener Kraft. Es ist natürlich anstrengend, aber das möchte ich auch so. Durch das Radfahren habe ich so viel erreicht, unter anderem hab ich dadurch auch meinen Führerschein wieder bekommen“, so der stolze Christoph Dieminger. Seit drei Jahren ist er nun auch wieder mit dem eigenen Auto unterwegs, ein weiterer wichtiger Schritt in Sachen Selbstständigkeit.

Den Großglockner bezwungen

Während der letzten beiden Jahre, die ganz im Zeichen von Corona standen, hat Christoph Dieminger viel an seiner Ausdauer gearbeitet. Im letzten Jahr ist der Paracycling-Athlet erstmals 200 Kilometer am Stück gefahren. Ein Erfolg, auf den er sehr stolz ist. „Eine ganz besondere Herausforderung war letztes Jahr auch die Etappe auf der Großglockner Hochalpenstraße. Zu meinem Geburtstag habe ich die rund 13 Kilometer mit über 1.200 Höhenmetern absolviert“, so Dieminger. Durchschnittlich 12 bis 14 Stunden pro Woche verbringt der Wolfsbacher auf seinem Fahrrad, hinzu kommen noch rund zwei Stunden Krafttraining. Im Jahr kommen dadurch beachtliche 12.000 bis 13.000 Kilometer zusammen.

Medaille in Oberösterreich im Visier

Ganz besonders freut sich der 31-Jährige nun auf die Sparkasse UEC Paracycling European Championships presented by Lenzing AG von 25. bis 29. Mai 2022 in Oberösterreich. Christoph Dieminger war bereits bei der Premiere im letzten Jahr mit dabei. Aufgrund seiner neuen Klassifizierung und dem Wechsel in eine andere Wertungsklasse rechnet er sich für die Heim-EM gute Chancen aus. „Es ist echt toll, wenn man eine so großartige internationale Veranstaltung quasi vor der Haustüre hat. Ich werde mit Sicherheit mein Bestes geben und hoffe, dass ich eine Medaille gewinnen kann“, blickt Dieminger zuversichtlich auf die Europameisterschaft.

Überblick und Zeitplan

Sparakasse UEC Paracycling EM presented by Lenzing AG – Christoph Dieminger

27. Mai 2022 in Lochen am See

Start 14.30 Uhr: Zeitfahren Cycling, Tandem, Dreirad

29. Mai 2022 in Peuerbach

Start 11.00 Uhr: Straßenrennen Handbike, Dreirad