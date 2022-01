Ende Dezember waren beim AMS Amstetten 2.238 Personen (895 Frauen, 1.343 Männer) arbeitslos vorgemerkt.

BEZIRK. Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres waren damit um 812 Personen bzw. 26,6 % weniger arbeitslos vorgemerkt. Den stärksten Rückgang ( - 33,5 %) verzeichnete das AMS Amstetten bei den Jugendlichen unter 25 Jahre. Eine der schwerwiegendsten Folgen einer Arbeitsmarktkrise ist steigende Langzeitarbeitslosigkeit. Fast jede/r siebente Arbeitslose in Amstetten (im NÖ-Durchschnitt bereits jede/r 5.) ist derzeit ein Jahr und länger auf Jobsuche.

Auf einen Lockdown vorbereitet

Das AMS ist auf einen allfälligen Lockdown im neuen Jahr vorbereitet. "Je geringer die Zahl der arbeitslosen Personen, am Beginn eines Lockdowns, desto wirkungsvoller gelingt es, den entstanden Sockel an Arbeitslosigkeit abzubauen", weiß der Leiter des AMS Amstetten, Harald Vetter. Im Dezember haben die Berater des AMS Amstetten mehr als 1.800 Vermittlungsvorschläge an arbeitslos vorgemerkte Personen ausgegeben.

164 Jobsuchende konnten im Dezember ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden und 240 freie Stellen und Lehrstellen (um 2/3 mehr als Dez. 2020) wurden mit einer passenden Arbeitskraft besetzt. In den vergangenen sechs Monaten konnte der Höchststand an Langzeitarbeitslosen von 488 Personen (im März) auf nunmehr 299 im Dezember gesenkt werden. Das ist eine Reduktion von fast 40 %.

Arbeitsmarktbilanz 2021 beim AMS Waidhofen

• Arbeitslosigkeit: 411 Personen (davon 176 Frauen) waren beim AMS Waidhofen/Ybbs durchschnittlich im Jahr 2021 arbeitslos gemeldet, um 29,4% weniger als im Jahresdurchschnitt 2020.

• Mit einem Minus von 33% fiel der Rückbau der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen am stärksten aus (auf jahresdurchschnittlich 60 jobsuchende Jugendliche).

• Die Zahl der Vermittlungsvorschläge haben sich im Jahr 2020 um 432 auf 736 erhöht.

• Erfreulicherweise hat sich auch der Bestand der Personen im Alter von > 50 Jahren um 19% auf verringert. Das sind in absoluten Zahlen 36 Personen.

• Ein Rückgang von 21% (-33 Personen) konnte ebenfalls bei den vorgemerkten arbeitslosen Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen verzeichnet werden.

• Ein sehr niedriger Ausgangswert bei den Personen mit einer Vormerkdauer von > 365 Tagen

(19 Personen) 2019 konnte leider nicht gehalten werden, Im Durchschnitt waren es 2021 ingesamt 43 Personen.

Zugänge offener Stellenangebote:

1.609 (+367 gegenüber 2020) offene Stellenangebote konnte das AMS Waidhofen/Ybbs verzeichnen. Die Steigerung bei den offenen Lehrstellen betrug 82% gegenüber 2020. Das sind in absoluten Zahlen 202(+91). Eine Steigerung um 30% (+22) konnte bei der Besetzung der Lehrstellen erzielt werden.

"Das AMS Waidhofen/Ybbs kann, trotz der Herausforderungen die Covid 10 arbeitsmarktpolitisch mit sich brachte, auf eine sehr gute durchschnittlich Arbeitslosenquote (Jänner bis November 2021) von durchschnittlich 3,3% (4,7% 2020) zurückblicken", so Anita Prüller, AMS-Geschäftsstellenleiterin in Waidhofen.