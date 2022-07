Waidhofner Projekt überzeugte beim riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis 2022

Die Preise wurden in 4 Kategorien vergeben: regional genial, innovativ genial digital genial, ökologisch genial. In der Kategorie DIGITAL GENIAL sicherte sich ein Projekt aus Waidhofen den Sieg:

WAIDHOFEN/YBBS. „Niederösterreich ist ein Land der genialen Geschäftsideen und jede einzelne hat das Potential, unser Land weiterzubringen“ zeigt sich Landesrat Jochen Danninger am Abend der Preisverleihung zum riz up GENIUS 2022 im AirportCity Space am Flughafen Wien erfreut. Und ist überzeugt: „Ob regional, innovativ, digital oder ökologisch: in allen Bereichen braucht es neue Ideen und neue Wege und ich gratuliere allen Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer zur erfolgreichen Nominierung und Auszeichnung! Wir unterstützen alle gerne weiter auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Unternehmen in Niederösterreich!“.

50.000 Euro Preisgelder

Der riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis Wettbewerb fand 2022 zum 21. Mal statt. Über 50.000 Euro Preisgelder, zur Verfügung gestellt von namhaften Sponsoren, gab es zu gewinnen. Der Wettbewerb stand Ideen aus allen Bereichen offen, die wirtschaftlich in Niederösterreich umgesetzt werden (wollen).

„Fast 2.000 Einreichungen aus den letzten Jahren zeigen, wie hoch das Interesse am riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis ist. Jedes Projekt wurde von einer Jury aus Expertinnen und Experten bewertet, mit diesem Feedback und ihrem persönlichen Pitch überzeugten die spannendsten Ideen.“ so die Geschäftsführerin von riz up, Niederösterreichs Gründeragentur, Petra Patzelt.

Die Preise wurden in 4 Kategorien vergeben: regional genial, innovativ genial digital genial, ökologisch genial. In der Kategorie DIGITAL GENIAL sicherte sich ein Projekt aus Waidhofen den Sieg:

1.Platz, Preisgeld 6.000.- Euro, Sponsor: Industriellenvereinigung Niederösterreich

RESOUREX.com - 24/7 Live-Marktplatz für Stahl

In wenigen Augenblicken Angebote oder Anfragen erstellen, in Minuten Preise erhalten, in Sekundenschnelle kaufen oder verkaufen. Wer Flachstahlerzeugnisse am Spotmarkt handeln möchte ist bei RESOUREX genau richtig.

Markus Janovsky, Thomas Welser, Günther Wutzl / Waidhofen an der Ybbs